Akçansa'ya Investors In People'da “Altın Standart”

İSTANBUL (AA) – Akçansa'nın insan odaklı yönetim kültürü ve çalışanına yaptığı yatırımlar, Investors In People (IIP) tarafından "Altın Standart" ile değerlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akçansa, uluslararası insan yönetim ve gelişim standardı olan "Investors In People"da (IIP) "Altın Standart"a layık görüldü.

İnsan kaynağının gelişimine ve yönetimine yönelik tüm süreçlere ve uygulamalara odaklanan ve dünyadaki insan odaklı tek kalite standardı olan IIP süreci, yerli ve yabancı değerlendiricilerin saha incelemeleri ve tüm çalışan grupları ile yapılan görüşmeler sonrası tamamlandı. Akçansa, "Altın Standart" ile IIP 6.Nesil'de Türkiye'de, bu başarıyı gösteren ilk şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Berrin Yılmaz, IIP yolculuğunu başarıyla tamamlamalarında tüm Akçansalıların emeğinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası değerlendiricilerin yaptığı süreç ve saha incelemeleri, tüm çalışan gruplarımızla birebir görüşmeler sonrasında 75 ülkede tanınan ve 685 sanayi şirketi ile yapılan karşılaştırma sonucunda IIP sürecini başarıyla tamamladık ve Altın Standart ile değerlendirildik. Çalışanına sürekli yatırım yapan bir şirket olarak aldığımız bu sonuç, esas başarının birbirine inanan, güvenen ekiplerle olabileceğini gösterdi."