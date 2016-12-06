Akçay: Hiç kimse 15 Temmuz yaşanmamış gibi hareket edemez

TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. MHP adına Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Sanatçı konuştu. Akçay, Türkiye’nin yeniden yapılanma yürüyüşünü engellemeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek, sadece Türkiye diyeceklerini söyledi. Akçay, “Burası Türk milletinin kürsüsüdür. Ulusal egemenlik bu kürsüde tecelli eder. Demokrasi memlekete bu kürsüden gider. Hukuk, töre burada kurulur. Türk milleti bütçe hakkını burada kullanır. Milletin bütçe hakkı hükümete büyük sorumluluklar yükler” diyerek hükümeti eleştirdi.

Türkiye’nin iç ve dış güvenliğinin ciddi risk ve tehditler aşağı olduğunu söyleyen Akçay, “Türkiye bir husumet çemberinin içerisinde bunalımdan çıkış yolu aramaktadır. 15 Temmuz günü milli irade ve Türk milleti alçakça bir saldırıyla aleyhinde karşıya kalmıştır. Milletimiz endişeli ve rahatsız, kurumlar kızgın, çalışma barışı bozulmuş, ekonomi sıkıntılı, ülkemiz krizlere itilmiş haldedir. Hiçbirimizin sorumluluktan kaçamayacağı günlerden geçiyoruz” biçiminde konuştu.

Akçay, 15 Temmuz’da Türkiye’nin bölünmesi için taşeronların işe koyulduğuna dikkat çekerek, “Kardeşliğimiz maksat alınarak, geleceğimiz karartılmak, birlikte yaşama isteğimiz hançerlenmek istendi. Türk milleti bir düşman saldırısını püskürtmüştür. Yaşadığımız travma ve tehlike demin sona ermemiştir. Ülkemiz çok alıngan ve tehlikeli bir dönemden geçmektedir. 15 Temmuz bir milattır. Türkiye olağanüstü ve gayrimeşru durumla aleyhinde karşıya bırakılmışken, Türkiye Cumhuriyeti en karanlık günleri yaşarken, hiç kimse 15 Temmuz yaşanmamış gibi hareket edemez. bu nedenle 15 Temmuz cümbür cemaat için bağlayıcıdır” dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Ressam ise, yurt haricen Türkiye ekonomisine aleyhinde algının bozulduğuna dikkat çekerek, hükümetin muhalefetin ve sivil toplum kuruluşlarının eleştirilerine kulağını tıkadığını söyledi. Ressam, “Bilhassa son günlerde kur oynaklığının çok yüksek olduğunu, kur faiz değişkenlerinin bundan böyle bir gösterge olmaktan çıktığını maalesef üzülerek müşahede ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda ihracatçının, ithalatçının bağlantı yapmasını, ticari erbabın fiyat verme olasılığı kalmamıştır. Piyasalar icraat görmek istiyor. Çok net bir şekilde bakmak gerekir oysa, talimatla hür ekonomide faizin düşme imkanı yoktur. Piyasalara kesinlikle teslim olmayalım ama piyasalarla restleşmenin faydası olmadığını ve Türkiye ekonomisine hasar verdiğini düşünüyorum. Hükümet ve ekonomi yönetimi birçok konuda güven vermiyor. Bağımsız kurumlara, Merkez Bankası gibi, BDDK gibi bağımsız otoritelere saldırıldığını görüyoruz. Kurumların itibar kaybı yüksek boyutlara ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Usta, çoğaltma rakamlarının düştüğüne sinyâl ederek, özel sektör yatırımlarının azaldığını açıklama etti. Ressam, “Yatırım yapmayan bir ekonominin büyümesi olası değildir. Bunların düzeltilmesi gerekir. Sanayi üretiminde gelen her veri eksidir. Son yedi verinin beş parça başına negatiftir. Ekonomi güven endeksi yerlerde sürünmektedir. Cari açık düşmek yerine artmaktadır. Toplumumuzda işsizlik artmaktadır. Nisan, ağustos döneminde 275 bin birey işini kaybetmiştir. Benzer dönemde işsiz sayısı 457 bin birey artmıştır” diye konuştu.