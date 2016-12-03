Akdağ: Sağlıkta Dönüşüm Programının ikinci faslını başlatıyoruz

Afiyet Bakanı Recep Akdağ, İl Afiyet Yöneticileri Değerleme Toplantısında afiyet hizmetlerindeki değişimi ve gelecekteki hizmetleri anlattı. Düzenlenen programda Akdağ’ın yanı sıra çok sayıda Sağlık Bakanlığı mensubu da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda 2003 yılından beridir ‘Sağlıkta Mutasyon Programı’nın uygulandığını kaydeden Akdağ, “Sağlık Durumu Bakanlığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2003 yılından beri ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı uyguluyor. Türkiye’de vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden memnuniyeti yüzde 29’dan yüzde 70’lere çıktı. Sağlık Durumu göstergelerimiz iyileşti. Bunların en başında doğan bir çocuk için belenen yaşam süresi var. Bu da 72’den 78’e çıktı. Gebe annelerin vefat etmesi 100 bin annede 70’lerden 15’lere geriledi. Bebek vefat hızları binde 30’lardan binde 7’lerei 7 buçuklara geriledi. Sürdürülebilir bir sistem kuruduk” şeklinde konuştu.

“BURAYA GELENE KADAR FAZLA YOL ALDIK”

Türkiye’de mevcut sıhhat hizmeti sistemi kurulana kadar, çok yol kat edildiğinin altını çizen Akdağ, “Buraya gelene dek çok yol aldık. 112 sistemleri köylere ulaşamıyordu. Yerleşik bir hasta taşıma sistemimiz yoktu. Parçalı bir sıhhat hizmeti sunan yapımız vardı. Dolayısıyla bir adaletsizlik vardı. Vatandaşların bir kısmı hizmet alabilirken bir kısmı alamıyordu. Türkiye’nin ihtiyaçları değişti. Geçmişte ishaller, çocukluk çağında yapılayan aşılamalara tabi hatalıklar, anne ölümleri, bebek ölümleri, hastaneye vaktinde yetiştirilemeyen halk müziği, yoğun bakımı eksikliğinden nedeniyle sahiden çare edilebilecek insanların tedavi edilemeyişi gibi fazla önemli problemleri geride bıraktık” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKTA DEĞIŞIM PROGRAMI’NIN İKİNCİ FASLINI BAŞLATIYORUZ”

Akdağ, ‘Sağlıkta Mutasyon Programı’nın ikinci faslının 2017 yılından itibaren başlayacağını kaydettiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim yeni bir siteme, yeni bir bakışa, yeni bir organizasyona ihtiyacımız var. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın talimatlarıyla Sağlıkta Değişim Programı’nın ikinci faslını başlatıyoruz, 2017’den itibaren. Sahada önemli bir çalışma yaptık. Hemen politika laboratuvarları oluşturduk. Buralarda çalışarak önümüzdeki 4 ay içinde stratejimizi belirlemiş oluyoruz, çünkü ihtiyaçlarımız değişti.”

“TÜM SİSTEMLERİ VATANDAŞ İÇİN KURUYORUZ”

Akdağ, yapılan her çalışmanın yurttaş için yapıldığına uyarı çekerek, “Bizim için manâlı olan bir kelime ve bir kavram var. Bütün sistemleri yurttaş için kuruyoruz. Bu cumhuriyet bunun için kuruldu. Hükümetler bunun için kuruluyor, cumhurbaşkanları bunu için seçiliyor, bakanlar bunun için atanıyor. Bizim işimiz vatandaşımızın işini kolaylaştırmaktır. Bütün mesele bu” açıklamalarında bulundu.