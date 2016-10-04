Akdağmadeni Belediyesinden kitap ve bağlama desteği

YOZGAT (AA) – Akdağmadeni Belediyesi, Atatürk Ortaokuluna kitap ve bağlama desteğinde bulundu.

Belediye Başkanı Suphi Daştan, Belediye Meclisinin salonunda Okul Müdürü Mehmet Özen, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Daştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul kütüphanesine 353 kitap, okul bünyesinde açılan bağlama kursuna katılan öğrencilere de 18 bağlama hediye ettiklerini söyledi.

Akdağmadeni Belediyesi olarak ilçe merkezinde ve köylerde öğrenim gören öğrencilerin gelişimi konusunda her türlü desteği sağladıklarını belirten Daştan, “Bu kitaplar inşallah öğrencilerimize ışık olacak ve kendilerine sağlam bir gelecek hazırlamak adına katkı sağlayacaktır. Bu yıl köylerimizde bulunan okullarımıza 6 bin 630 kitap olmak üzere toplam 6 bin 983 eğitim seti Atatürk Ortaokulumuza ve diğer okullarımıza teslim edildi. Yapılan bu kitap yardımlarının değerli öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamasını temenni ederek, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.