Akdağmadeni termal suya kavuşuyor

YOZGAT (AA) – Akdağmadeni Belediyesi tarafından Karadikmen köyünden çıkarılan 50 derece termal suyun ilçeye getirilmesi için isale hattı ihalesini tamamlandı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Maden Tetkik Arama Müdürlüğü tarafından Akdağmadeni Karadikmen köyünde çıkarılan sıcak suyun getirilmesi için ihaleyi alan yüklenici firma ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Jeotermal suyun ilçeye getirilerek kurulacak tesislerin ilçenin gelişimine değişimine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını aktaran Daştan, “Karadikmen köyünden Akdağmadeni belediyesine ait jeotermal kaynakta 50 derece saniyede 100 litre debiye sahip suyumuz mevcut. Yaklaşık 7 buçuk milyon liraya ihale edilen çalışmanın ihale tutarı belediyemiz öz kaynaklarından karşılanacak ve 2018 yılı içerisinde ilçemiz sıcak suya kavuşmuş olacaktır.” diye konuştu.

İlçeye gelecek sıcak suyun yaklaşık 8 bin 200 yatak kapasiteli beş yıldızlı otellerin su ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu vurgulayan Daştan, şöyle konuştu:

“Akdağmadeni tabiat harikası bir ilçe, ormanları, tarihi dokusu, mağara turizmi yapılabilecek potansiyeli bulunan kısacası jeotermal turizm ve alternatif turizm olanaklarının tümünü içinde barından bir bölge olma özelliğini taşıyor. Yatırımcılara gerekli desteği ve kolaylığı belediye olarak sunup ilçemizin kısa zaman içerisinde jeotermal turizm alanında büyük bir cazibe merkezi olmasını planlıyoruz.”