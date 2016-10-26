Akdağmadeni’nde öğrenciler çevre temizliği yaptı

YOZGAT (AA) – Akdağmadeni ilçesi Mehmet Tahir İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından temiz çevre bilincine dikkat çekmek için temizlik çalışması yapıldı.

Okulun çevre kulübüne üye öğrencilerinin çevre temizliğine dikkat çekmek için başlattığı etkinliğe Akdağmadeni Belediyesi de destek verdi.

İlçe mezarlığı ve okul çevresinde düzenlenen etkinliğe, Akdağmadeni Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Coşgun, Okul Müdürü Selami Yaşar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Çevrede temizlik çalışması yapan öğrenciler, topladıkları çöpleri belediye ekiplerine teslim etti.

Coşgun, öğrencilerde çevre bilincini oluşturmak için “geleceğimiz için temiz çevre istiyoruz” sloganıyla çalışma başlattıklarını bildirdi.

Çalışma kapsamında öğrencilerin mezarlık ev okul çevresinde temizlik yaptığını ifade eden Coşgun, “Hem çocuklarımızda çevre bilinci oluşsun hem de büyüklerine örnek olsunlar istedik.” dedi.

Okul Müdürü Yaşar da desteklerinden dolayı Coşgun’a teşekkür etti.