Akdeniz 2, Egede 1 deprem!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 3.7 ile 3.4, Ege denizi açıklarında, ise 3 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Meydana gelen 3 depremin gerisinde da herhangi bir can kaybı ve fiziksel hasar bi.
30 Kasım 2016 Çarşamba, 09:58
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 3.7 ile 3.4, Ege denizi açıklarında, ise 3 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.
Meydana gelen 3 depremin gerisinde da herhangi bir can kaybı ve fiziksel hasar bilgisine ulaşılmadı.