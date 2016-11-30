  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
30 Kasım 2016 Çarşamba

Ana Sayfa   >   Genel   >   Akdeniz 2, Egede 1 deprem!

Akdeniz 2, Egede 1 deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 3.7 ile 3.4, Ege denizi açıklarında, ise 3 büyüklüğünde zelzele meydana geldi. Meydana gelen 3 depremin gerisinde da herhangi bir can kaybı ve fiziksel hasar bi.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 09:58
akdeniz-2-egede-1-deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında 3.7 ile 3.4, Ege denizi açıklarında, ise 3 büyüklüğünde zelzele meydana geldi.

Meydana gelen 3 depremin gerisinde da herhangi bir can kaybı ve fiziksel hasar bilgisine ulaşılmadı. 

çorum iskilip deprem çorum'da deprem bugün dodecanese islands oniki adalar nerede yunanistan'da deprem

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet