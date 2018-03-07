AKDENİZ BİSİKLET TURU’NDA ZAFER TORKU’NUN
Hatay, Adana ve Mersin illerini kapsayan Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu tamamlandı. Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turunda Torku Şekerspor’dan Onur Balkan, genel klasmanda birinci oldu.
TORKU ŞEKERSPOR’DAN ONUR BALKAN BİRİNCİ OLDU
Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turunun son etabı, Özgecan Aslan Meydan’ında start aldı ve 122 kilometrenin ardından yine aynı noktada sona erdi. 105 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği tur, renkli görüntülere sahne oldu. Özellikle Erdemli hattındaki yokuşlarda zorlanan sporcular, liderlik kürsüsüne çıkabilmek için ter döktü. Baştan sona çekişmeli geçen turun kazananı Torku Şekerspor’dan Onur Balkan oldu. İkinci aynı takımdan Batuhan Özgür, üçüncü de Marathon Tula ekibinden Rus sporcu Maksim Sukhov olurken, Hatay, Adana ve Mersin illerini kapsayan Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu’nda Torku Şekerspor’dan Onur Balkan, genel klasmanda da birinciliği elde etti.
TORKU ŞEKERSPOR, AKDENİZ BİSİKLET TURU’NA DAMGASINI VURDU
Onur Balkan, 10.07.36’lık derecesiyle genel klasmanda da birinciliğe ulaşarak “Turuncu” mayoyu almaya hak kazandı. Batuhan Özgür ise sprint klasmanında “Yeşil” mayonun sahibi oldu. Tırmanış klasmanında da Eritel takımından Eritreli sporcu Hanibal Tesfay “Kırmızı” mayoyu elde etti. Tura damgasını vuran Torku Şekerspor, takım olarak da şampiyonluğu elde etti. Onur Balkan aynı zamanda Genel Klasman Lideri seçilerek sarı formanın sahibi olurken, Batuhan Özgür En İyi Sprinter, En İyi Yokuşçu ise Hanibal Tesfay oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi. Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turunu değerlendiren Torku Şekerspor’lu sporcular, verdiği destekten dolayı AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür etti.
Kalkınma Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ekonomi Platformu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turuna 11 ülkeden 18 takım ve 118 sporcu katıldı. A.ARAN
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