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Akdenizde 3.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de saat 14:20 sıralarında yerin 18.6 kilometre altında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

01 Kasım 2016 Salı, 15:37
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de saat 14:20 sıralarında yerin 18.6 kilometre altında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ilk belirlemelere tarafından depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.

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