Akdenizde 3.1 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de saat 14:20 sıralarında yerin 18.6 kilometre altında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ilk belirlemelere tarafından depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.