Akdenizde 3.6 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında gece saat 02.33 sıralarında yerin 34.7 kilometre aşağı 3.6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Ilk belirlemelere kadar depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.