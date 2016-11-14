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Akdenizde 3.7 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında gece saat 05.34 sıralarında yerin 81,9 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir zelzel.

14 Kasım 2016 Pazartesi, 09:07
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında gece saat 05.34 sıralarında yerin 81,9 kilometre altında 3.7 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Birincil belirlemelere tarafından depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.

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