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Akdenizde 3.8 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de gece saat 03.01 sıralarında yerin 39.6 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi.

23 Kasım 2016 Çarşamba, 09:06
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de gece saat 03.01 sıralarında yerin 39.6 kilometre altında 3.8 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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