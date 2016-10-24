Akdenizde 3.8 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Yöresel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’in Girit Adası açıklarında saat 07.43 sıralarında yerin 13,6 kilometre aşağıda 3.8 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Birincil belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.