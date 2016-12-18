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Akdenizde 4.2 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsünün verilerine kadar yerin 18.5 km derinliğinde merkez üssü Girit Adası açıkları olan 4.2 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi.

18 Aralık 2016 Pazar, 08:30

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsünün verilerine kadar yerin 18.5 km derinliğinde merkez üssü Girit Adası açıkları olan 4.2 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Saat 07:01’de kaydedilen depremde can ve mülk kaybı olmadı.

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