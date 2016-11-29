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Akdenizde 4.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında gece saat 03.19 sıralarında yerin 5 kilometre aşağıda 4.4 büyüklüğü.

29 Kasım 2016 Salı, 07:42
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değerleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında gece saat 03.19 sıralarında yerin 5 kilometre aşağıda 4.4 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Birincil belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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