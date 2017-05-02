Akdeniz’de 4,1 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Yer Sarsıntısı-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye takriben, Akdeniz’de Girit Adası açıklarında saat 12:43 sıralarında yerin 108 kilometre altında 4,1 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Ilk belirlemelere kadar depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Türkiye’deki son depremler….

Yeryüzünde her lahza çok sayıda sarsıntı meydana geliyor. Dünya üzerindeki bir fazla deprem hissedilmiyor ama teknoloji sayesinde bunları saptamak muhtemel. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Türkiye’de son depremlerin tamamını peşine düşüp takip ediyor ve verilerini tescil altına alıyor. Bu verilere tarafından muhtemel yer sarsıntısı durumlarına karşın önlemler alınabiliyor.

Son depremler için tıklayın….

Son depremler için tıklayın