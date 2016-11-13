Akdenizde deprem!
Başbakanlık Afet ve Acele Şart Yönetimi Başkanlığı Yer Sarsıntısı Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere tarafından; bugün saat 09.41’de, Akdeniz’in Girit Adası açıklarında, yerin 9 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Meydana .
13 Kasım 2016 Pazar, 13:01
Başbakanlık Afet ve Acele Şart Yönetimi Başkanlığı Yer Sarsıntısı Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere tarafından; bugün saat 09.41’de, Akdeniz’in Girit Adası açıklarında, yerin 9 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi.
Meydana gelen depremde can ya da mülk kaybının olmadığı öğrenildi.