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Akdenizde deprem!

Başbakanlık Afet ve Acele Şart Yönetimi Başkanlığı Yer Sarsıntısı Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere tarafından; bugün saat 09.41’de, Akdeniz’in Girit Adası açıklarında, yerin 9 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Meydana .

13 Kasım 2016 Pazar, 13:01
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Başbakanlık Afet ve Acele Şart Yönetimi Başkanlığı Yer Sarsıntısı Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere tarafından; bugün saat 09.41’de, Akdeniz’in Girit Adası açıklarında, yerin 9 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi.

Meydana gelen depremde can ya da mülk kaybının olmadığı öğrenildi. 

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