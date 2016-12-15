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15 Aralık 2016 Perşembe

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Akdenizde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine kadar yerin 5 km derinliğinde merkez üssü Girit Adası açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi.

15 Aralık 2016 Perşembe, 08:24

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine kadar yerin 5 km derinliğinde merkez üssü Girit Adası açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Saat 05:42’de kaydedilen depremde can ve mülk kaybı olmadı.

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