Akdenizde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine kadar yerin 5 km derinliğinde merkez üssü Girit Adası açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Saat 05:42’de kaydedilen depremde can ve mülk kaybı olmadı.