Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya kadar, bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevresi ile Isparta’nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Pazartesi öğle saatlerinden önce Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçeleri, öğle saatlerinden itibaren ise Adana’nın İmamoğlu, Kozan ve Ceyhan ilçeleri ile Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın batısında adaleli, yer yer çok kaslı sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların yerel adaleli olacağı varsayım edildiğinden meydana gelebilecek sel, sel, yıldırım, rüzgar, girdap, ulaşımda terslik ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması istenildi.