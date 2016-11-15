Akdenizde peş peşe 2 deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Yöresel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre 8 dakika arayla Akdeniz’de 2 yer sarsıntısı meydana geldi. Akdeniz’de meydana gelen zelzele yeryüzeyinin 7 ve 10 kilometre derinl.