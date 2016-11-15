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Akdenizde peş peşe 2 deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Yöresel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre 8 dakika arayla Akdeniz’de 2 yer sarsıntısı meydana geldi. Akdeniz’de meydana gelen zelzele yeryüzeyinin 7 ve 10 kilometre derinl.

15 Kasım 2016 Salı, 00:19
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Yöresel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre 8 dakika arayla Akdeniz’de 2 yer sarsıntısı meydana geldi.

Akdeniz’de meydana gelen zelzele yeryüzeyinin 7 ve 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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