Akdenizde peş peşe 2 deprem!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Yöresel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre 8 dakika arayla Akdeniz’de 2 yer sarsıntısı meydana geldi. Akdeniz’de meydana gelen zelzele yeryüzeyinin 7 ve 10 kilometre derinl.
15 Kasım 2016 Salı, 00:19
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Zelzele Araştırma Enstitüsü Yöresel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinden edinilen bilgiye göre 8 dakika arayla Akdeniz’de 2 yer sarsıntısı meydana geldi.
Akdeniz’de meydana gelen zelzele yeryüzeyinin 7 ve 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.