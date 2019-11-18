AKDER'den öğrencilere giysi yardımı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Akıncılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (AKDER) tarafından öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.
AKDER, Akıncılar 80. Yıl İlkokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi 66 öğrenciye, kışlık bot ve mont yardımı yaptı.
AKDER Başkanı Ümit Sözcü, "Sivil toplum örgütü olarak ilçemizde eğitim gören her öğrencinin bugüne kadar yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Okuyup, bu vatana hayırlı insan olmalarını istiyoruz. Rabbim bizlere de ömür verdiği sürece onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Kışlık mont ve ayakkabılarını hayırla giymelerini temenni ediyorum." diye konuştu.
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