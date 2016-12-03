Akdoğan: FETÖcüler 40 yıl 15 Temmuz gecesi için çalışmışlar

FETÖ’nün alçak darbe girişimi esnasında darbeci askerlere direnerek oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit düşen Erol Olçak için Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yapılan anıtın açılışı, eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Erol Olçak’un kardeşi Cevat Olçak ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Dualar ile yapılan açılışın ardındaki daha önce İzmit Belediyesi göre adı Erol Olçak Kültür Merkezi olan salona geçildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Azıcık buruk ve hüzünle birlikte birazda hayırlı bir işi yapmanın onurunu da yaşamaktayız. Erol Olçak abimizin kendisini ve evladını tanıyan bir kişi olarak, farklı bir burukluk ve hüzün yaşıyorum. Fakat biz biliyoruz ama, onlar en büyük mertebeye ulaşmıştır. Onların gösterdiği fedakarlığın karşılığını biz böyle hizmetlerle ödeyemeyiz. Ülkemize daha fazla hizmet ederek, daha fedakarca hoş işler yaparak, ülkemizi birazcık daha birazcık daha ileriye götürerek, var gücümüzle üreterek karşılayabiliriz. İzmit Belediyesi olarak bunun bilinciyle çalışıyoruz. Erol Olçak ve Abdullah Tayyip yavrumuz başta elde etmek üzere bütün demokrasi şehitlerimize ve ülkemiz için çaba veren şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Doğan’ın ardından kürsüye gelen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, “Tarihimizin anında her döneminde ihanet şebekesiyle karşılaştık. Ama her seferinde bu kutlu halk müziği yoluna bir öncekinden daha enerjik daha kararlı devam etti. 15 Temmuz’da da sahip olduğumuz ilk kez devletimiz, değerlerimiz almak üzere hepsine kast eden ve geleceğimizi yok etmek isteyen bir ihanet yaşadık. O akşam ve o gece Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile 7’den 70’e sokağa koştuk. Şehitlerin kanları ile vatan olan bu toprakları kimseye bırakmayacağımızı gösterdik” şeklinde konuştu.

Vali Güzeloğlu’ndan sonradan AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan şehit Erol Olçak’u anlattı. Akdoğan, “Erol Olçak’ı saatlerce anlatabilirim. Erol Bey AK Parti, AK Parti yapan kişidir. Erol Olçak onlardan biridir. Partiye kurumsal kimliği kazandıran kişidir. Bir reklam ajansının başında idi Erol Olçak oysa ondan önce bizim yol arkadaşımızdı. Keza hafıza keza aksiyon adamı elde etmek çok kişide görülmez. Evladı ile birlikte canından vazgeçmesi bu çok büyük bir olaydır. Erol Olçak böyle bir insandı” diye konuştu.

Akdoğan, “Şehitlerimiz 15 Temmuz gecesi göğsünü kurşunlara siper etti. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu FETÖ denen örgüt 40 sene boyunca 15 Temmuz gecesi için çalıştılar. O dönemde bir casusluk şebekesi olarak kurulmuş 40 sene bunları 15 Temmuz gecesi için beslemişler. Gün geldi zombinin düğmesine bastılar. Harekete geçtiler fakat başarılı olamadılar. Bu ulu milleti hesap edemediler. Bu milletin tankların önüne çıkacağını hesap edemediler. Parayı gücü her şeyi ele geçirmeye çalıştılar ama milletin iradesini unuttular. Son olarak baştan ilk önce 15 Temmuz şehitleri almak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Onların emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.