Akfen Holding, 2 yıllık yatırım paketini başarıyla tamamladı
İSTANBUL (AA) – Akfen Holding, 2017 sonunda açıkladığı 2 yıllık yatırım paketini, hedefinin yüzde 28,5 üzerine çıkarak başarıyla tamamladı.
Akfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, Türkiye'nin geleceğine duyduğu güveni ardı ardına hayata geçirdiği yatırımlarla ortaya koymaya devam ediyor.
2017 sonunda "2018-2019 yılı yatırım paketi olarak 5 milyar 283 milyon TL yatırımla 2 bin 345 kişilik ek istihdam" yaratacağını duyuran Akfen Holding, bu dönem yatırımlarını, hedefinin yüzde 28,5 üzerinde tamamladı.
Akfen Holding, 2018-2019 yıllarının tamamındaki 2 yıllık sürede farklı alanlarda toplam 6 milyar 791 milyon TL'lik yatırıma imza attı. Yatırımlarla 5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağlandı.
– Yerli ve yenilenebilir enerji alanında dev portföye ulaştı
Akfen Holding, 2018-2019 yıllarını kapsayan 2 yıllık süre içerisinde Kastamonu Gökırmak Bakır Madeni, Eskişehir Şehir Hastanesi, Bulvar Loft konut projesi, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu projelerini tamamladı.
2020 yılına kadar 1000 megavatlık portföye ulaşma hedefiyle yerli ve yenilenebilir enerjide yatırımlarını sürdüren Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi ile önemli bir rekora imza attı. Akfen, tamamı yerli ve yenilenebilir olmak üzere 2 yıllık dönemde 367 megavat toplam gücünde 2 hidroelektrik santrali, 6 güneş santrali ve 4 rüzgar santrali ile toplamda 12 yenilenebilir enerji santralini tamamlama başarısı gösterdi.
Bu kapsamda 2018 yılında Giresun Çalıkobası HES, Van Omicron Engil ve Erciş GES, Konya Yaysun, ME-SE, MT Doğal GES enerji santralleri, 2019 yılında ise Çanakkale Kocalar, Üçpınar, Hasanoba RES, Denizli RES, Artvin Çiçekli HES ve Van PSİ GES projeleri tamamlanarak enerji üretmeye başladı.
– "Ülkemize yatırıma durmadan devam edeceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "2018 ile 2019 yılları arasında 5 milyar 283 milyon TL yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bugün geldiğimiz noktada tamamını Türkiye'de hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sözümüzde durduğumuzu ve 6 milyar 791 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimizi gururla ifade ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizde yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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