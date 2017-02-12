Akgöl Sazlıkları özlenen görüntüsüne kavuşacak

KONYA (AA) – Baharda gelen yüzlerce kuş türüyle ve büyüleyici manzarasıyla bilinen Konya’nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları’nın özlenen görüntüsüne kavuşturulması için baraj fazlası suların yönlendirilmesi çalışmaları başlatıldı.

Konya’nın Ereğli ve Karaman’nın Ayrancı ilçeleri arasında kalan Akgöl Sazlıkları, 20. yüzyılın ortalarına kadar Türkiye’nin en geniş 10 sulak alanlarından biri olarak gösteriliyordu.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklığındaki Akgöl Sazlıkları, bahar aylarında ağırladığı yüzlerce kuş türüyle oluşan etkileyici manzarası, yaz sonunda yerini adeta bir çöl görüntüsüne bırakıyordu.

Türkiye’nin en önemli kuş cennetlerinden biriyken, hayat kaynağı olan Ayrancı ve İvriz dereleri üzerine yapılan barajlar, Akgöl Sazlıkları’nı adeta ölüme terk etmişti. Akgöl Sazlıkları, sadece yağmur, kar ve Ereğli’nin atık sularından beslenir hale gelmişti.

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, eylül aylarından itibaren kuruyan Akgöl’ün eski çehresine kavuşması için DSİ tarafından çalışma başlatıldı.

Havza içindeki Ayrancı Barajı’ndan Akgöl Sazlıkları’na kadar 10 kilometrelik kısmında kanal açma, kalan 15 kilometrelik bölümünde ise tarama, temizleme ve yönlendirme çalışmaları yapılıyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla barajın dolması ve fazla suların tahliyesi bu kanal güzergahında sağlanabilecek.

Uzun yıllar Ayrancı Barajı’nın dolmaması nedeniyle Akgöl’e su verilememiş, buna bağlı olarak baraj mansabındaki dereler tahrip olmuş ve yer yer kapanmıştı.

– Çalışmalar ay sonunda tamamlanacak

Yağmur ve kara bağlı biriken barajdaki suyun fazlasının doğal hayata can vermesi ve çevredeki yerleşim yerlerine zarar vermeden Akgöl’e ulaşması amaçlanıyor. Çalışmaların bu ay sonundan tamamlanması hedefleniyor.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Kapalı Sistem Sulama Projesi ihalesinin yapıldığını hatırlattı.

Sivil toplum kuruluşları, DSİ ve Ereğli Belediyesinin projeleri ile Akgöl’ün eski görünümüne kavuşacağını aktaran Özgüven, şunları söyledi:

“Bir zamanlar Türkiye’nin ilk 10 sulak alanı içerisinde sayılan Akgöl Sazlıkları, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Sazlık, doğal hayata önce can verip sonra da ölüm sessizliğine bürünen görüntüsü ile insanları üzüyordu. Akgöl’ü canlı tutabilmek için DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nce çalışmalar sürüyor.”