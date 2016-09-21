Akgül ve İldem'e memleketlerinde coşkulu karşılama

SİVAS (AA) – 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül ve grekoromen stil 98 kiloda bronz madalya ile dönen milli güreşçi Cenk İldem, memleketleri Sivas’ta coşkuyla karşılandı.

Akgül ve İldem, şampiyonluklarının ardında memleketleri Sivas’a geldi. Milli güreşçiler için Sivas Bölge Trafik Kavşağı’nda Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılama töreni düzenlendi. Davul-zurna eşliğinde karşılan güreşçilere, minik sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Törende halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu.

Akgül, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olimpiyatlardan sonra ilk kez memleketine geldiğini ve gururlu olduğunu söyledi.

Olimpiyatların güreş adına başarılı geçtiğini belirten Akgül, “Ülkemiz darbe girişiminden sonra zor zamanlar geçirdi. Biz de o gün kamptaydık, biz de zor zamanlar geçirdik. Ülke olarak olimpiyatlara tam anlamıyla psikolojik olarak iyi bir şekilde hazırlandık diyemeyiz. Ama ona rağmen sorumluluğumuzun arttığının farkındaydık. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmemiz ve ülkemizin yıkılmadığını göstermemiz gerekiyordu. Altın madalyayı almak ve İstiklal Marşı’nı okutmak bana nasip oldu.” diye konuştu.

Akgül, kendisi güreşene kadar Türkiye’nin Rio’da altın madalya alamamasının stresini daha da artırdığını dile getirerek, “Önemli olan sadece orada İstiklal Marşımızı okutabilmekti. Ben de bunu başardım. Şimdi de altın madalyayı memleketime getirdim.” ifadelerini kullandı.

Doğma, büyüme Sivaslı olduğunu ve Sivas Güreş Eğitim Merkezi’nde yetiştiğini aktaran Akgül, “Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. İnşallah, Cenk ağabeyimle yeni şampiyonalarda önce ülkemize sonra da Sivas’ımıza madalyalar getirmeye devam edeceğiz.” dedi.

İldem de olimpiyatlara hazırlanırken Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumdan dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini söyledi.

Sporcular olarak üzerilerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını belirten İldem, şunları kaydetti:

“Çok şükür ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil ettik. Sivasımız şampiyonlarıyla ünlü bir şehir. Güreşte de her zaman söz sahibi olmuş bir il. Taha kardeşimle tekrar yuvamıza döndüğümüz için mutluyuz. Bize destek veren herkese çok teşekkürler. Desteklerini esirgemesinler biz daha nice şampiyonluklar, nice madalyalarla yurdumuza, Sivas’ımıza döneceğiz.”

Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç da Akgül ve İldem’in Türkiye’nin gururu olduklarını belirterek, sporculara teşekkür etti.