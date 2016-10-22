Akılalmaz olay!

İddialara kadar, Bilecik’te ikamet eden 11 AR 664 plakalı otomobilin sahibi Arif Durmuş’un evine 19 Ekim günü ‘Hiç gitmedim’ dediği Çeşme-İzmir-Aydınlatılmış otoyolundaki HGS’den 25 TL cinayet geldi. Cinayet sonrasında şaşırıp kalan Durmuş, durumu hem eşine keza de torunlarına izah etmekte zorlanırken bir an önce düzeltilmesi için yardım bekliyor.

Olayı İHA muhabirine anlatan Arif Durmuş, 19 Ekim günü evine bir tebligat geldiğini söyleyerek, “Hanımım da tebligatı edinmek istememiş başlangıçta. Hanımım tebligat denince ‘İcra mıdır nedir’ diye sormuş. Korkar bağlı aile doğal olarak huzursuz oluyor. ‘Hayır, suç oluşturan bu’ demişler. ‘Ne cezası’ diye sorunca ‘Çeşme-İzmir-Kültürlü otoyolunda HGS’den’ demişler. Ben orada geçiş yapmışım. Bu olay 20 Temmuz 2015 günü sabahleyin 08.53’de olmuş. Ben askerliği oralarda yaptım, askerliğimden beri İzmir’e gitmişliğim bile yok. Çeşme, Aydınlatılmış buraları bilmiyorum bile ben. Arabam zaten benim 95 model. 95 model bir arabayla ben oralarla nasıl giderim. Gitmedim fakat” dedi.

“Cezayı nereye ödeyeceğim bile bilinmeyen”

O gün itibariyle 2 TL yazılan cezanın şu belli başlı değin 25 TL olduğunu anlatan Arif Durmuş, “Ben bunun parasında da değilim. Benim plakam içten, kendi ismim içten. öyle ya da böyle 20 yıldır bende bu otomobil. 20 yıldır bu arabayı kullanıyorum. Fakat ben oraya gitmedim de gidemez de benim arabam. Ben bu cezayı ne şekilde ödeyeyim? Muhatap bulamıyorum. Emniyete gittim. ‘Bizim işimiz yok’ diyorlar. Karayollarına gittim onlar da ‘bizim işimiz değil HGS’nin işi’ diyorlar. İlimizde de HGS değil. Cezayı zaten nereye ödeyeceğim de meçhul” ifadelerini kullandı.

“Başka birinin benim plakamı kullandığını düşünüyorum”

Plakasının başka araçlara kopyalandığı düşünerek tedirgin olan Durmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim mücadelem başka birinin benim plakamı kullandığını düşünüyorum. Eğer bir yanlışlık varsa yanlışlığın düzeltilsin bu yönden. Plakamı kullandıysalar yarın daha kötü şeyler olabilir benim plakam ile. Bunca teknolojinin aralarında nasıl kullanabilirler buna da fazla şaşırıyorum. Hanımımla bile kavga yaşadık bu konu yüzünden. Bana diyor ‘Sen ne zaman gittin oraya?’ Ben tamamlanmış Bilecik’te bir derneğin başkanıyım ama gittiğim yere gerçekten hanımsız gitmem. Onsuz gitsem izin almadan zaten gidemem. Bilir zaten ailem de beni. O Kadar büyük bir bezginlik olmadı. Torunum bile sitem etti. Sonrasında tabii onlara da anlattım. Ailem de biliyor gitmediğimi. Benim tek korkum derhal benim plakamı başkasının kullandığını zannediyorum ben. Bunun yüzünden ben il dışına çıkarsam emniyete gidip yazı vereceğim.”

Cem Kaan Toka