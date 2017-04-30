Akıllara durgunluk veren taşıma yöntemi

Yenibosna Çobançeşme Mahallesi’nde yer alan bir tekstil atölyesine geçtiğimiz günlerde bir tekstil makinesi getirildi. 3 katlı binanın ikinci katında yer alan atölyeye yüzlerce kilogram ağırlığındaki alet, bir vinç yardımı ile çıkarıldı. Trafiğin en hareketli olduğu saatlerde hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu nakliye yöntemi faciaya davetiye çıkardı.

Vinç göre caddenin ortasında havaya kaldırılan makinenin altından araçların ve insanların geçiyor olması da muhtemel bir facianın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. İşlek bir caddede gerçekleşen bu taşıma işleminde ayrıca yoldan geçen millet, keza de araçlar için hiçbir tedbir alınmadığı dikkatlerden kaçmadı.

Serdal Altıntepe