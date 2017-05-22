Akın Öztürk: Darbeden haberim yok

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi esnasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili arasında güya “Yurtta Sulh Konseyi” üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan dava başladı. Kimlik tespitlerinin yapılması ve iddianamenin özetinin okunmasının arkasından sanıkların savunmalarına geçildi.

Birincil savunma Akın Öztürk’ten

Darbe girişiminin askeri kanadının bir numaralı sanığı olarak gösterilen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, ilk savunma yapan ad oldu. Öztürk, bugüne dek ettiği askerlik yemini doğrultusunda görevini icra ettiğini savundu. Hainlik suçlamasıyla yargılanmanın kendisine verilecek en büyük canice olduğunu bildiren Öztürk, “Ulu milletim, beni yetiştiren komutanlarım ve tabanca arkadaşlarım iyi bilsin ancak bu hain darbe girişimine hiçbir katkım, hatta haberim bile yoktur. Ben bu rütbe ve yaşa gelmiş bir asker olarak silah arkadaşlarıma, vatandaşlarıma silah doğrultacak biri değilim. Bu alçak darbe girişimiyle hiçbir ilgim ve alakam yoktur. Aynı şekilde acılarını paylaşıyorum. 46 yıllık hayatım baştan başa fazla sık olarak ölümle burun burana geldim. Keşke ölseydim de bu şekilde yargılanmasaydım. İçim fazla acımaktadır. 15 Temmuz gecesi kalkışılan darbe girişimi ile ülkemiz ve milletimiz bir travma yaşamıştır” ifadelerini kullandı.

Duruşma, Öztürk’ün savunmasıyla devam ediyor.

Abdullah Sarıca – Yağmur Yıldız