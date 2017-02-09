Akıncılar Kaymakamı Karagöz, muhtarlarla bir araya geldi

SİVAS (AA) – Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Karagöz, Akıncılar Öğretmenevi’nde düzenlenen istişare toplantısıyla ilçeye bağlı mahalle ve köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarlardan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulunan Karagöz, toplantıda dile getirilen tüm sorunların kayıt altına alındığını ve belli bir takvim içinde takibinin yapılacağını bildirdi.

Karagöz, bu toplantıların amacının sorunların çözümünü sağlamak olduğunu vurgulayarak, “Kırsal altyapı, sosyal faaliyetler, ilçemize yapılacak yatırımlar, sportif ve kültürel tesisler gibi hayata dair ne varsa birçok alanda hizmet standardımızı bir adım daha ileri götürmüş olacağız. Bu hizmetlerden daha önemlisi birliğimiz ve bütünlüğümüzü muhafaza etmemiz lazım. Bu sebeple muhtarlarımıza büyük görev düşüyor.” dedi.

Karagöz, muhtarlarla toplantının her ay tekrarlanacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ve kurum amirleri de katıldı.