Akıncılar'a yöresel ürünler pazarı açılacak
SİVAS (AA) – Sivas'ın Akıncılar ilçesinde DAP Kalkınma İdare Başkanlığının destekleriyle yöresel ürünler satış pazarının yapımına başlandığı belirtildi.
Belediye Başkanı Hasan Şen, belediyeye ait D-100 karayolu kenarındaki eski şeker pancarı alım kantar yerinde yapımına başlanan pazar alanında devam eden çalışmaları inceledi.
Akıncılar çiftçisi için bu pazar alanının önemli olduğunu anlatan Şen, şöyle konuştu:
"Bölgemiz kavun diyarı olarak tanınmaktadır. Bölgenin tarımsal alanda adından söz ettiren ilçemiz çiftçisinin de güzel mekanlarda satış yapması için böyle bir pazar alanına ihtiyaç duyulmaktaydı. DAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığının destekleriyle böyle bir pazar alanımızın yapımına başladık. İnşallah kısa sürede Akıncılar çiftçisinin hizmetine sunacağız. Plan, proje ve alan üzerinde özenle çalışma yaptık. Sonuçta güzel bir eser olacak inşallah.
İlçemize hayırlı olsun."
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
-
Adalet Bakanlığı personeline “İletişim ve Değer” konferansı verildi
-
Suşehri'nde öğrencilerin yetiştirdiği marullar hasat edildi
-
Akıncılar'a yöresel ürünler pazarı açılacak
-
Ulaş'ta öğrenciler öğrendiklerini okul merdiveninde pekiştirecek
-
Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.