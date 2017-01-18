Akıncılar'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

SİVAS (AA) – Akıncılar ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödüllü deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere tablet hediye edildi.

Akıncılar Kültür Yardımlaşma Derneği (AKDER) tarafından öğretmenevinde düzenlenen törende, ödüllü deneme sınavlarında başarılı olan 80 öğrenciye tablet verildi.

Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, başarılı öğrencileri unutmayan AKDER Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Sözcü ve yönetimine teşekkür etti.

Sözcü ise, AKDER olarak ilçenin geleceği olan başarılı öğrencileri sevindirmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Çocukların ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Sözcü, “Onlar başarılı oldukları müddetçe, bizler de öğrencilerimizi ödüllendirmeye devam edeceğiz. 80 tabletimizi Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın katılımıyla dağıttık. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Programa, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Akpınar, öğretmenler ve davetliler katıldı.