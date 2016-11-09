Akıncılar'da iki caddeye şehitlerin ismi verildi

SİVAS (AA) – Akıncılar ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir ve Diyarbakır’ın Lice ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Onur Alkan’ın ismi ilçede iki caddeye verildi.

Akıncılar Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Hasan Şen başkanlığında belediye meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Şen, vatan uğruna canlarını veren şehitlerin adlarının ilçede yaşatılmasının kendileri için bir vefa borcu olduğunu söyledi.

Şehitlerin isimlerinin ilçedeki 2 caddeye verildiğini belirten Şen, “Yeşilyazı Mahallesi Koru Yolu Caddesi’nin adı, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde şehit olan “Astsubay Ömer Halisdemir”, Gönen Mahallesi Büyük Yol Caddesi’nin adı ise 24 Ağustos 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde teröristlerin saldırı sonucu şehit olan “Uzman çavuş Onur Alkan Caddesi” olarak değiştirilmiştir. İsmi değiştirilen caddeler şehitlerimizin adını en güzel anımsatacak şekilde düzenleme ve güzelleştirme yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.