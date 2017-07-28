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Akıncılar'da muhtarlar toplantısı

28 Temmuz 2017 Cuma, 17:00

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SİVAS (AA) – Akıncılar ilçesinde, temmuz ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık konferans salonunda Kaymakam Akın Karagöz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylere yapılacak çalışmalar hakkında muhtarlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Suşehri Orman İşletme Şefliği personeli tarafından muhtarlara “orman vasfını yitirmiş araziler” hakkında brifingin verildiği toplantıda, muhtarların talep ve sorunları da dinlendi.

Toplantıya, kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Akıncılar

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