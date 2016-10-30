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Akıncılar'da trafik kazası: 5 yaralı

30 Ekim 2016 Pazar, 09:55
Akıncılar'da trafik kazası: 5 yaralı

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SİVAS (AA) – Akıncılar ilçesinde trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Erdoğdu (35) idaresindeki 52 AZ 106 plakalı hafif ticari araç, D -100 karayolu Altıntepe Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Ramazan, İsa (35), Erol Erdoğdu (24) ile Özgür (35) ve Tekin Çelik (37) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yarılıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Akıncılar Sivas trafik kazası 5 yaralı

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