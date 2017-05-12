Akıncılar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

SİVAS (AA) – Akıncılar ilçesinde “4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programı” kapsamında bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, Akıncılar İmam Hatip Ortaokulunun TÜBİTAK Bilim Fuarı açılış töreninde yaptığı konuşmada, başarılı çalışmalarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Geleceğin teminatı olan gençlerin güzel çalışmalara imza attığını söyleyen Karagöz, “Bizler gençlerimize her zaman güveniyoruz. Güvendiğimiz gençlerimizin bu çalışmaları takdire şayandır. Tüm öğrencilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu tür TÜBİTAK Bilim Fuarları öğrencilerde analitik düşünme, bilimsel çalışmalara ilgi ve araştırma becerilerini geliştirmesine katkı sağlıyor.” dedi.

Bu yıl 10 projenin yer aldığı fuardaki çalışmaları inceleyen Karagöz, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Fuarın açılış törenine Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Akpınar, Suşehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.