Akıncılar'ın eski belediye başkanlarından Yüksel Çelen hayatını kaybetti
SİVAS (AA) – Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 1993-1994 ve 1999-2004 yılları arasında belediye başkanlığı görevi yapan Yüksel Çelen, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Manisa'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 79 yaşındaki Çelen'in cenazesi, yakınları tarafından Akıncılar'a getirildi.
Çelen'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçedeki mezarlıktaki aile kabristanlığında defnedildi.
Cenazeye, Çelen'in ailesi ve yakınları ile Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen ve vatandaşlar katıldı.
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