AkınRobotics 10. yıl kutlamaları

KONYA (AA) – Yerli robotik firması AkınRobotics 10. yılını düzenlenen törenle kutladı.

Türkiye’nin ilk robot fabrikası AkınRobotics’te düzenlenen törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ve çok sayıda davetli katıldı.

Akınsoft ve AkınRobotics Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, burada yaptığı konuşmada, 2009 yılında Robotik Teknolojiler konusunda Ar-Ge çalışmalarıyla yola çıktıklarını söyledi.

İlk çalışmaları Akınsoft’ta kurdukları laboratuvarlarda gerçekleştirdiklerini vurgulayan Akın, şunları söyledi:

"1995’te belirlemiş olduğumuz 2015 yılı vizyonumuzu gerçekleştirerek, Türkiye’nin ilk ve hatta birçok özelliği ile de dünyanın ilk insansı robot fabrikası unvanını AkınRobotics olarak aldık. Amacımız; insanlığa ve bilime hizmet etmek. İnsanların yaptığı monoton, iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek işleri robotlara yükleyerek, insanların daha nitelikli iş sahalarında çalışmalarını sağlamak. Bu bağlamda tarım, endüstri ve hizmet sektörü gibi farklı alanlara yönelik Akıncı, Ada, Arat, PNCR ve Robot kol başta olmak üzere 100'ün üzerinde robot ürettik. Gelecek nesillere ışık olması adına, eğitime destek kapsamında belirli günlerde fabrikamızda düzenlediğimiz teknik gezilerde, ülkemizin dört köşesinden gelen akademisyen, öğrenci ve teknoloji sever 20 bin üzeri kişiyi ağırladık."

Tören firma çalışanlarının 2023’e mesaj içeren mektuplarını kapsüle atması ve bir anahtarı Vali Toprak’a teslim etmesiyle devam etti.

"Teknoloji Yemini"nin okunması ve anı defterinin imzalanmasının ardından tören sona erdi.