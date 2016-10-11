AKINSOFT 12. Bonus Ödül takdim ve tatil organizasyonu yapıldı

AKINSONFT bu yıl 12.’si düzenlenen Bonus Dönemi Ödül Ibraz ve Tatil Organizasyonu 7-8-9 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

AKINSOFT, Çözüm Ortakları ve AKINSOFT çalışanları, yoğun geçen bir Bonus Dönemi’nin gerisinde, eğlenceli ve sürprizlerle batmış bir organizasyonla yeni dönemde moral depoladı. Bu kapsamda, bu yıl 12.’si düzenlenen Bonus Dönemi Ödül Takdim ve Tatil Organizasyonu; 7-8-9 Ekim 2016 tarihleri aralarında Antalya’daki bir otelde yapıldı. Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından 12. Bonus Dönemi Ödül Ibraz ve Tatil Organizasyonu’na katılan AKINSOFT Çözüm Ortakları, sabah saatlerinde yapılan bol hareketli aktivitelerle gerginlik atarak motivasyonlarını arttırdı. Oynanan Gladyatör ve Survivor oyunlarıyla Çözüm Ortakları, hem birbirleriyle kaynaşarak AKINSOFT Ailesi’nin bir parçası olduklarını hissederken ayrıca de fazla eğlenceli anlar yaşadı. Oyunların ardındaki dinlenmeye çekilen Çözüm Ortakları saat 16.00’da AKINSOFT 12. Bonus Ödül Ibraz Organizasyonu’nda buluştu. Performansıyla 12. Bonus Dönemi’nde başarılı olan Çözüm Ortakları’na iki adet otomobil, bir adet motor ve birçok farklı armağan ile ödüllendirildi.

AKINSOFT Çözüm Ortakları’ndan kategorilerinde birinci olan bayilere ödüllerini takdim eden AKINSOFT Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hür Akın konuşmasında, performanslarından nedeniyle Çözüm Ortakları’na teşekkür ederek çok büyük bir aile olduklarını vurguladı. Akın, temellerini attıkları insansı robot fabrikasının yakın zamanda açılışını gerçekleştirerek süratli üretime geçeceklerini belirtti. İnsan hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını dile getiren Akın, insansı robotlarla yakın zamanda hayatın her alanında karşılaşılacağını kaydetti. AKINSOFT Çözüm Ortakları’nı, gerçekleştirilen 12. Bonus Dönemi Ödül Takdim ve Tatil Organizasyonu’nda sürpriz hediyelerin yanı sıra eğlenceli bir gece yaşadı. Ödül takdiminin arkasından akşam yemeği sonrası gerçekleştirilen İskender Paydaş ve Orkestrası’nın canlı performansıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar AKINSOFT Ailesi defalarca beraber eğlendi.

AKINSOFT Ailesi, her sene 1 Ağustos tarihinde başlayıp 31 temmuz tarihinde sona eren Bonus Dönemi’nin ardından düzenlenen bir organizasyonla yeni Bonus Dönemi’nde de başarılarına başarı katmaya devam edecek.