AKINSOFT 4 Aralık Dünya Bilişimciler Gününü kutladı

AKINSOFT, 4 Aralık Bilişimcileri Günü’nü personeliyle bir arada kutladı.

AKINSOFT, bütün dünyaya hediye ettiği 4 Aralık Bilişimcileri Günü’nü personeliyle bir arada coşkuyla kutladı. 4 Aralık 2016 Pazar günü Cadde Meram Kafe ve Robotik Başvuru Merkezi’nde bütün AKINSOFT Konya çalışanları, AKINSOFT Idare Heyeti Başkanı Dr. Hür Akın’ın da katılımıyla bir kahvaltı organizasyonunda buluşurken, AKINSOFT İstanbul çalışanları da bir kutlama düzenledi. Geçtiğimiz günlerde yenilenen arayüzü ile WOLVOX 8 ERP Business’ı kamuoyuna sunan AKINSOFT, yoğun alıştırma temposunun ardından çalışanları başarılarını taçlandırmak ve 4 Aralık Dünya Bilişimciler Günü’nü hatırasına yapmak için bir araya geldi. AKINSOFT Konya çalışanları Sokak Meram’da kendileri için hazırlanan kahvaltı sonrasında terfileri açıklamasıyla Dr. Bağımsızlık Akın’ın elinden terfi belgelerini alarak büyük coşku yaşadılar.

Terfi belgelerinin dağıtılması gerisinde konuşan Dr. Hür Akın, bu özel gün ve kariyer planlaması hakkında konuşmasını yaparken bilhassa yazılım ve yüksek teknoloji alanında ileri gitmek ve ülkemizi dünya hakkettiği konuma ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarına, bu çalışmanın meyvelerini yakın zamanda toplayacaklarına değindi. 20 sene önce tam da bugün 4 Aralık Dünya Bilişimciler Günü’nü duyuru ederken insanların kendilerini yadırgadıklarından bahseden Özgürlük Akın, ’’Bize o günlerde 4 Aralık Dünya Bilişimciler Günü’nü fatura çıkarmak sizin ne haddinize diyenlere inat bugün ülkemizde bilişim ve robotik teknolojiler alanında yaptığımız çalışmalarla bütün da bizim haddimize olduğunu ispatladık’’ dedi.

Ürettikleri robotlarda kiralama modeline bugün itibariyle geçildiğini dile getiren Akın, AKINROBOTICS İnsansı Robot Fabrikası’nın faaliyete geçmesinin gerisinde çoğu sektörde AKINSOFT teknolojisinin gönül kodunu derledikleri tüm insanlıkla buluşacağının da müjdesini verdi.

AKINSOFT Idare Heyeti Başkanı Dr. Bağımsızlık Akın, AKINSOFT’un şirketleştiği tarih olan ve tüm insanlığa armağan ettiği 4 Aralık Dünya Bilişimciler Günü’nü, AKINSOFT çalışanları hep birlikte ve tekrar büyük bir coşkuyla kutladı.