Akınsoft bölge bayi ve ana bayi toplantılarını Konyada gerçekleştirdi

20-23 Nisan 2017 tarihleri aralarında bir otelde düzenlenen bölge bayi ve ana bayi toplantısında çözüm ortakları yoğun bir organizasyonla karşılandı. Son kullanıcılara daha nitelikli ve hatasız hizmet götürülmesi amaçlanan toplantılarda, ilk gün asıl bayiler için toplantılar düzenlenirken, organizasyonun ikinci gününde çözüm ortaklarına henüz devlete ait açılışı yapılmayan dünyanın ve Türkiye’nin birincil insansı robot fabrikası Akınrobotics tanıtıldı. Benzer gün akşam düzenlenen gala gecesinde çözüm ortakları canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Etkinliğin üçüncü gününde bölge bayileriyle gün boyu süren toplantı gerçekleştirildi. Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serbest Akın ve üst düzey yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda bayilik sistemi, pazarlama faaliyetleri, performans sistemi ve ar-ge faaliyetleri gibi konular görüşüldü.