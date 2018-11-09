Aklı ailesinde, gözü olimpiyatlarda

KIRIKKALE (AA) – FATİH GÖKMEN – Avrupa Şampiyonası ile Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alabilmek için tek döken milli atlet Esma Aydemir (26), kamp çalışmalarından fırsat buldukça, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki ailesiyle vakit geçiriyor.

İlkokulda arkadaşlarının kendisinden habersiz adını koşu seçmelerine yazdırmasıyla atletizme başlayıp, sonrasında ulusal ve uluslararası çok sayıda başarıya uzanan Esma Aydemir, yoğun çalışmalarına rağmen ailesini de ihmal etmiyor.

Antalya'da devam eden milli takım kampından izin alarak Karakeçili ilçesindeki ailesini ziyarete gelen Aydemir, hem köy ortamında enerji depolayıp antrenman yapıyor hem de fırsat buldukça köy işlerine yardımcı oluyor.

Bugüne kadar çeşitli kategorilerde 100'ün üzerinde Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Balkan şampiyonlukları elde eden Aydemir, 2016 yılı içerisinde ilk kez koştuğu maraton branşında olimpiyat barajını geçmeyi başararak, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.

İtalya'nın Chia kentinde 2016 yılında yapılan 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda büyük bayanlarda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli takımda yer alan Esma Aydemir, yeni hedefini 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak belirledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydemir, ilkokul 3. sınıfta arkadaşlarının kendinden habersiz ismini beden eğitim öğretmenine yazdırmasıyla spora başladığını söyledi.

İlk katıldığı ilçe yarışmasında birinci olarak ildeki yarışmaya katılmaya hak kazandığını ifade eden Aydemir, "Orada da birinci oldum. Daha sonra Türkiye şampiyonluğu derken, başarılar gelmeye başladı. Ardından 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemi temsil ettim. Tabii bu aşamada Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde ettim. En son 2017 Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları'nda ikinci oldum. Şimdiki hedefim, 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en iyi şekilde hazırlanmak. İnşallah olimpiyatlarda ilk 3'e girmek." diye konuştu.

Antremanlarına ara verip Karakeçili'de yaşayan ailesini ziyarete geldiğini aktaran Aydemir, "Bu zor süreçte ailemi ihmal etmek istemiyorum. Burada da babam antremanlara götürüyor. Ailem çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de onlara yardım ediyorum. Çünkü bunun bana çok katkısı var. Atletizm zor bir spor dalı. Çiftçilik de zor bir iş olduğu için aileme yardım ediyorum. Bunun da faydasını görüyorum." ifadelerini kullandı.

– "Başka bir ülkede marşınızın okunması muhteşem"

Aydemir, 2020 Tokyo Olimpiyatları için Antalya'daki milli takım kampının devam ettiğini, takım arkadaşlarıyla zorlu bir çalışma döneminden geçtiklerini ve en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak istediğini dile getiren Aydemir, şöyle devam etti:

"Şu anda her şey yolunda gidiyor. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz. İlk uluslararası müsabakam 2011 yılında Avrupa Gençler Şampiyonası'ydı. O yarışmada ilk olarak 3 bin metrede koştum ve ikinci oldum. Birinci Sırbistan'dan bir sporcuydu ve milli marşları söylendi. O zaman çok üzüldüm. Ardından ikinci gün 5 bin metre yarışı vardı. O yarışta birinci oldum ve Türk bayrağını göndere çektirdim, milli marşımız okundu. Başka bir ülkede sizin marşınızın okunması gerçekten muhteşem bir şey. Tüm dünya sizin marşınızı dinliyor. Gerçekten bunu yaşamak lazım. İnşallah bundan sonra bunu sürekli yaşatırım. Bunun için uğraşıyoruz ve çabalıyoruz."

– Baba Aydemir: "Küçükken de çok hızlıydı"

Baba Ahmet Aydemir, kızının başarılarından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kızının çocukken de çok hırslı ve azimli olduğunu ifade eden Aydemir, "Kızımı televizyonlarda yarışırken görünce çok mutlu oluyorum. Hele bayrağımız göndere çekilince daha da mutlu oluyorum. Dört çocuğum var ama içlerinde en azimli ve hırslı olan Esma'dır. Esma'nın yapamayacağı bir iş yok. Her zaman kendisinden umutluyum. Küçükken de çok hızlıydı. Her yere koşarak gider gelirdi." şeklinde konuştu.