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Akmescit Mahallesi'nde halk oylaması

14 Mayıs 2017 Pazar, 20:05

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi sakinleri, yeterli hizmet alamadıkları gerekçesiyle Talas ilçesine bağlanmak için sandık başına giderek oy kullandı.

Bağlı bulundukları 52 kilometre uzaklıktaki Bünyan ilçesinden yeterli hizmet alamadıklarını iddia eden Akmescit Mahallesi sakinleri, 26 kilometre mesafedeki Talas ilçesine bağlanmak için halk oylamasına gitti.

Mahallede kurulan 3 sandıkta, bin 146 seçmenden 820’si oy kullandı.

Halk oylamasında 732 “evet”, 77 “hayır”, 11 geçersiz oy sayıldı.

kayseri Referandum

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