Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz'dan köy ziyaretleri
KIRŞEHİR (AA) – Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, vatandaşın taleplerini dinledi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacımirza ve Eşrefli köylerine giden Korkusuz, yürütülen çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
Vatandaşların ve köylerinin genel sorunlarını yerinde dinleyen Korkusuz, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Hacımirza ve Eşrefli köy muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek, sıkıntılarını öğrendik, taleplerini aldık. Devam eden projeler hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Yaşanan aksaklıklar ve problemlerde ilgili de bizlere ve kurum amirlerimize düşen sorumlulukları unutmayarak, kısa sürede çözümler üreteceğiz. Vatandaşımızın taleplerine karşı daha duyarlı olacağız." ifadelerini kullandı.
Korkusuz'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Sami Temiz, Özel İdare Müdürü Menderes Doğan, Milli Eğitim Müdürü Örsan Pınar, Tarım ve Orman Müdürü Nejat Yılmaz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hamza Atalay da eşlik etti.
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Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz'dan köy ziyaretleri
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