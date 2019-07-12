Akpınar Kaymakamı Korkusuz'dan, köy ziyaretleri
KIRŞEHİR (AA) – Akpınar Kaymakamı Furkan Korkusuz, ilçeye bağlı bazı köyleri ziyaret ederek, vatandaşın taleplerini dinledi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Erdelek ve Ortaoba köylerine giden Korkusuz, köylerin ilçe ile bağlantı yollarında devam eden çalışmaları inceledi.
Bölgedeki genel sorunların yanı sıra vatandaşların taleplerini yerinde dinleyen Korkusuz, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, köy muhtarlarıyla birlikte vatandaşlarla buluştuklarını, sıkıntılarını dinlediklerini, yaşanan bazı aksaklıkların ise giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Korkusuz, köylerde bazı çiftçilerle de görüşerek, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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