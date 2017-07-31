Akpınar’da spor yetenek sınavları için kurs açıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’in Akpınar ilçesinde, polis ve askeri okullar ile spor liseleri sınavlarına hazırlık yapacak öğrenciler için “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında kurs açıldı.

Akpınar Halk Eğitim Merkezinin koordinesinde açılan ve Akpınar Spor Salonunda uygulanan kurs ile polis meslek eğitim merkezleri, askeri liseler ve spor liseleri sınavlarına girecek öğrencilere katkı yapacak.

Sportif testlere hazırlık amacı taşıyan ve 120 saat sürecek olan kurslara öğrenciler ilgi gösterdi.

Kursun açılışında konuşan Akpınar Kaymakamı Hicabi Aytemür, sınavlarda sportif testlere katılacak olan öğrencilere katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, “Sportif beceri, dayanıklılık ve mülakat tecrübesi kazandırmak amacıyla açılan kursumuza kayıtlar devam etmekte. Akpınar’da gençlerin kursa daha çok ilgi göstermelerini bekliyoruz.” dedi.