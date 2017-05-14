Akrabasını kurtardı, kendisi boğuldu

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de, Kızılırmak’a düşen akrabasını kurtarmaya çalışan Suriyeli Hammud El İbrahim, boğuldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi’nde Kızılırmak kenarında yakınlarıyla piknik yapan Suriyeli Hammud El İbrahim, yüzmek için suya giren akrabası Ferac El İbrahim’in boğulmak üzere olduğunu fark edince yakınını kurtarmak amacıyla suya girdi.

Ferac’ı sudan kurtaran Hammud, daha sonra suyun akıntısına kapılarak ırmakta kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Türkuaz Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, UMKE ve AFAD sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren arama sonucu Hammud’un cesedine ulaşıldı.