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Aksaray Belediye Başkanı Yazgı, projelerini tanıttı

14 Kasım 2016 Pazartesi, 13:45
Başkan Yazgı projelerini tanıttı

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AKSARAY (AA) – Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, belediyenin yapımı devam eden projelerini tanıttı.

Yazgı, AK Parti Aksaray Merkez İlçe Başkanı Ömer Gizlenci ve parti üyelerinin katılımıyla hizmet tanıtım gezisi düzenledi.

Gezi kapsamında 2. Kılıçaslan Hamamı, halk otobüsleri bekleme alanı, Azmi Milli Kapalı Otopark ve çocuk etkinlik alanı, Piri Mehmet Paşa Çarşısı Projesi, Kapalı Salıpazarı, Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi ve Tematik Park Projesi, katılımcılara tanıtıldı.

Yazgı, tanıtım gezisinde, belediye olarak şehri en iyi noktaya getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Projelerin en yakın zamanda tamamlanacağını belirten Yazgı, “Bizler bu yola çıkarken Aksarayımızı marka şehir yapacağız demiştik. Şehrimiz için o kadar büyük ve önemli projelerimiz var ki, bunların birçoğunu gezip görme imkanımız oldu. İnşallah yapımı devam eden projelerimiz bittiği zaman hep birlikte Aksaray’a ne kadar güzel hizmetler yapıldığını görmüş olacağız.” dedi.

aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı

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