Aksaray Belediyesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek

AKSARAY (AA) – Aksaray Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek veriyor.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Barış Pınarı Harekatı'na tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da 7'den 70'e herkesin büyük bir destek verdiğini söyledi.

Harekata destek olmak amacıyla belediyeye gelen her vatandaşa Türk bayrağı hediye ettiklerini belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Huzur için, kardeşlik için, ülkemizin sınır güvenliği için ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Allah kahraman ordumuza güç kuvvet versin. Kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin. Dualarımız ve desteğimiz kahraman Mehmetçiğimizle."

Türk bayraklarını alan vatandaşlar da Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini bu güzel anlamlı destek için Dinçer'e teşekkür ettiklerini kaydetti.