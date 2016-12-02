Aksaray Belediyesinden kış hazırlıkları

AKSARAY (AA) – Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kentte kış için gerekli tüm tedbirlerin alındığını, 24 saat aralıksız görev alacak ekip ve ekipmanların hazır olduğunu bildirdi.

Başkan Yazgı, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin her an karla mücadele ve kış şartlarına hazır şekilde beklediğini aktardı.

Bu kapsamda kış ayı için ortaya çıkacak sorunların çözümüne yönelik olarak aylar öncesinden çalışmalara başladıklarını ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

“Belediye olarak, aylar öncesinden kış hazırlıklarımızı yaptık. Mevsim dolayısıyla her an kar yağabileceği ihtimali üzerinde durarak kar temizleme araçlarımızı ve ekiplerimizi hazır bir şekilde beklemeye aldık. 2 kar kürüme ve tuzlama aracı, 4 greyder ile 500 ton tuz ve 500 ton agrega dan oluşan malzemeler ile kış mevsiminin çetin şartlarına hazırız. 24 saat aralıksız görev alacak ekip ve ekipmanlarımız hazır durumdadır.”