Aksaray Belediyespor Yönetim Kurulu, Vali Pekmez'i ziyaret etti

AKSARAY (AA) – 68 Aksaray Belediyespor Kulübü Başkanı Murat Koç, kulüp yöneticilerinden oluşan heyetle Vali Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

Kulüp Başkanı Koç ile kulüp yöneticilerini makamında kabul eden Vali Pekmez, yöneticilerle bir süre görüştü.

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grupta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor hakkında bilgi alan Pekmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Koç, Pekmez’e Aksaray Valiliği görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak Aksaray Belediyespor’un üzerinde Vali Pekmez’in isminin bulunduğu 68 sırt numaralı formasını hediye etti.